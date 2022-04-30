首批內地援港醫護已離開　醫管局稱暫無計劃重啟兩地協作機制

首批內地援港醫護日前已返回內地，醫管局總行政經理李立業(30日)表示，未知餘下內地醫護將於何時離開，又透露暫無預案重啟兩地醫護協作的機制，但日後或有需要可再讓內地醫護來港。他又指，今次內地醫療團隊包括中醫專家到港治療病人，對本港中醫藥發展是很寶貴的經驗，醫管局會支持中醫發展及全力配合。

李表示，經過今次內地醫療團隊來港的經驗，相信日後若有需要，內地醫護可短時間內投入本港的臨床服務。他提到，亞洲國際博覽館在這一波疫情的高峰時，有近400名病人，目前只剩下約40名病人，感謝內地醫護在艱難時期提供支援，亦感謝亞博館的本地醫護，面對沉重壓力，短時間內克服困難。

靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心高級中醫師黃逸倫表示，中西醫協作最擔心是藥物的相互作用，而第5波疫情有不少長者病人，由於長者服藥較多，故兩地醫護會商量配合中藥的可行性，有部分病人的治療效果確實不錯，亦有病人會主動要求服食中藥。黃認為，今次中西醫結合、一同進入病房治療傳染病是一大突破，對本港中醫發展是個契機。