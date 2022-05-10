中央肥胖兼三高　或患代謝綜合症　中醫籲日常宜保養脾胃

港人生活急促，生活習慣或不健康，若體檢時發現血壓偏高、血糖超標等就要小心。根據《中國2型糖尿病防治指南》，中央肥胖、高血壓、高血糖、高三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇，只要5項中有其中3項，就屬患上「代謝綜合症」，常見於40至60歲人士。中醫角度認為，此症病因始於脾虛痰濕，故日常保養脾胃很重要。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師屈珮珠指，中醫學並無「代謝綜合症」的相同病名，但可根據臨床症狀表現，例如眩暈、心悸、消渴、腹滿等辨證論治，通過調配中藥內服、針灸、耳穴按壓等方法，調節肝、脾、腎、三焦等臟腑的功能，扶正祛邪，使各臟腑功能趨於平衡，從而改善代謝紊亂。

屈珮珠表示，早期的代謝綜合症部分可見體形偏胖，水腫，偶有眩暈頭脹，心悸胸悶、腹脹、大便不暢，在體檢時被診斷為糖尿病前期、高血壓前期或有血脂異常，辯證多見脾虛痰濕，治療常以健脾化痰為主。若未及時治理，進展至中期、後期，則可見心脾兩虛，夾瘀、夾痰之症，甚則陰陽兩虛，痰淤互結，治療難度增加。她指出，臨床研究發現不少中藥有助改善上述情況，例如槐花、山楂、絞股藍、銀杏葉、葛根、天麻、鉤藤、杜仲、澤蘭、三七等，如何調配則因人因時而異；針灸亦是有效方法，穴位有豐隆、天樞、三陰交、大橫、滑肉門等。