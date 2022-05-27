不滿店員態度怒砸Apple Store 16部產品　女子認罪候判

五旬女商人去年到觀塘APM商場內的「Apple Store」，希望店員幫她安裝「安心出行」。期間她聲稱店員態度欠佳，於店內大吵大鬧，不但毀壞店內多部手機及電腦，更把展示枱上的iPhone當武器，連擊店員頭部2下，過程被全程拍下。事隔近一年後，她被控刑事毀壞及普通襲擊罪，今天（27日）到觀塘裁判法院應訊。她承認控罪，裁判官把案押後至7月22日判刑。

51歲被告周淑儀，報稱任職商人。她承認於2021年6月17日，在觀塘道418號創紀之城5期apm 1樓「Apple Store」，無合法辯解而損壞屬於蘋果公司的16部電子產品，包括6部Macbook Pro等，總值港幣148,584港元。她另承認於同日同地襲擊女子庚萍。

案情指，當晚8時許，被告到案發地點，要求店員幫她在iPhone上安裝「安心出行」，49歲女店員庚萍於是上前協助。期間被告不滿庚的態度，批評對方不能幫她解決問題。被告其後情緒漸變激動，將展示枱上的電子產品掟落地，有其他店員嘗試安撫她但不成功。未幾被告更執起一部iPhone 12 mini，朝庚的頭部連轟2下。有途人拍下整個過程。庚送院治理後同日出院。被告其後被捕，警誡下承認因憤怒而犯案。

案件編號：KTCC 811/2022