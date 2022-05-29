將軍澳水泥廠年內招標　建築業界稱夠當區用　居民無奈接受

城規會早前批准於將軍澳137區，興建租賃期不多於7年的混凝土廠。有指政府最快下月招標，已有至少5家公司表示有興趣競投，個別公司計劃興建現代化密封式廠房，免除塵土飛揚影響附近住戶的情況。香港建築業物料聯會行政總裁甯漢崇接受傳媒訪問時表示，興建及拆卸廠房需時，估計廠房實質的營運時間僅約4年，建議政府讓營運者續租約4年，令廠房有更長時間運作，又認為發展局應准許營運者興建提供多一條生產綫的廠房，以滿足本港的需求。甯指出，該混凝土廠落成有助確保有足夠的混凝土滿足將軍澳區及港島區內的建築工地的需求，亦可供應混凝土於部分九龍區的工地。

對於將軍澳居民擔心廠房投產後影響區內交通及日常生活，甯漢崇指，混凝土車在進出廠房時將只會行駛跨灣連接路，經新建的將軍澳/藍田隧道等往來港九各區，毋須進入將軍澳市中心，亦不會進入日出康城，不認為會影響當區市民的日常生活。西貢區議員張美雄表示，發展局早已向居民承諾，混凝土廠房與其輸送帶等設施將以密封式運作，「並非新鮮事」，而當局已「霸王硬上弓」強推計劃，居民亦只可無奈接受，惟希望發展局履行承諾，持續監察未來廠房興建建運作情況，避免油塘混凝土廠亂排污染物的情況再現，再令將軍澳「沙塵滾滾」。他又認為，即使未來載滿混凝土的車輛不會進入日出康城，但會途徑該居苑，仍會帶來空氣污染的憂慮，又估計廠房落成後日增576架次混凝土車駛進將軍澳，即使經將軍澳/藍田隧道，連同進入堆填區的重型車輛，仍會對當局交通帶來負擔。

發展局回覆指，擬議的混凝土廠屬臨時性質，政府計劃於本年內以短期租約公開招標，租約為期7年，沒有附設延長租約期的條款，計及所需程序，及約一年半的建造時間，預計臨時混凝土廠最快可於2024年投產，至2029年為止。而當局計劃在標書將要求投標者，必須具備足夠營運混凝土廠的經驗，以及近年未曾被環保署拒絕水泥工程的指明工序牌照的申請或續牌，亦計劃在短期租約中，加入條款規定營運商須採取密封式的廠房設計，以及進行一系列的環境管理措施，以確保混凝土廠的運作符合有關環境污染控制條例的要求。