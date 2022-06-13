今增737確診　輸入佔104宗　多21人染BA.2.12.1

本港新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(13日)新增737宗確診，當中包括104宗輸入個案，第5波疫情累計1,207,281宗病例。昨日(12日)沒有患者離世，第5波至今共有9,177宗死亡個案。另當局錄得多21宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，其中19宗屬本地感染，包括12宗無源頭，當局表示多宗相關病例患者在各區散發，且愈來愈多個案感染源頭不明，相信社區存在隱形傳播鏈。

其中2宗BA.2.12.1病例患者均在地盤工作，該群組昨日呈報，初步調查2人相識，因地盤早前出現確診個案，遂進行病毒檢測而揭發中招，不排除他們曾共用設施，惟實制情況要進一步了解。現時累計140宗相關本地感染個案，當中約40宗涉麥當勞群組、14宗與會展職員餐廳有關，餘下80宗個當中約半未能追查源頭，分布全港15個地區，另一半個案則與無源頭個案有病學關連。

至於BA.4及BA.5方面，增6宗個案，當中有4宗輸入及2宗本地。爆疫酒吧方面，Racks city新增3名顧客中招，累計21宗個案；FLM多7宗個案，涉及6名顧客及1名員工，累計24宗個案，包括22顧客及2員工。另外，再新增275宗學校呈報個案，涉及193間學校，當中220宗今早呈報，其餘55宗則屬周末。個案包括216名學生及59名教職員。有4間學校屬新增群組，包括上水曾梅千禧學校等。此外，聯合醫院精神科3名護士及1名支援人員確診，逾20名職員須檢疫。