新增752宗確診　包括97宗輸入病例　再多1名患者離世

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(14日)新增752宗確診個案，包括97宗輸入個案，第5波至今累計個案共1,208,130宗，昨日(13日)新增1宗死亡個案，本港第5波累計9,178人死。

97宗輸入個案中，40宗是機場個案，39宗是在檢疫酒店確診；餘下18宗是離開檢疫酒店，即抵港7日後發現的個案。昨日有1間老人院舍新增1名護理員確診，6月12日確診，有29名院友及9名員工被列為密切接觸者。至於新增1宗死亡個案，涉及79歲男死者，已打2針，非院舍院友，本身有心臟的疾病，入院時確診，CT值大於40，另外腎功能差，各器官都差，於昨日過身。

昨日公布的何文田佛光街地盤新增1宗個案，累計有4名工作人士染疫；共用貨櫃休息室及更衣室，會一起用膳；另有3人曾共用上述設施，要接受檢疫。新增25人懷疑感染Omicron BA.2.12.1變種病毒，當中10宗沒有源頭；至於BA.4或BA.5的懷疑個案則增1宗個案，為昨日公布在麗豪航天城酒店任清潔工的39歲女子。