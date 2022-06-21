東方日報A1：倡清除保護傘　取消反黑組　併入O記

新一屆政府班底7月1日上場後迎來新氣象，各界盼能令本港由亂轉治。東網過去多年來為政府在治安司法、民生基建、市容衞生等範疇上，提供不少真知灼見，東網獻藍圖更是傾囊相授。事實上，管治靠新班子，除暴安良靠警隊，惟近日黑幫、假難民頂風犯案，無法無天，凸顯警隊不力，懸紅做場大龍鳯。反黑組愈反愈黑，理應整頓改革，學者認為可考慮取消反黑組，集中資源在警方有組織罪案及三合會調查科(O記)。

中環鬧市本月10日發生南亞幫槍擊斬人案轟動全城，源於兩黑幫疑因毒品及非法賭檔利益問題起衝突，至今相隔十多天，槍手逍遙法外，槍枝下落不明，警方對案件束手無策，南亞黑幫問題久久未解決。案件雖轉交O記，懸紅25萬元呼籲市民提供消息，亦採取多次跨部門反罪惡行動，始終徒勞無功，緝兇不力，間接助長黑幫氣燄。

據資深警官透露，南亞幫治安毒瘤久未根除，香港治安永不安寧，今次大街大巷持槍尋仇廝殺，對警隊而言簡直是「打臉」之舉。惟因語言不通，警方在情報搜集、認人及追蹤方面根本無能為力，直言：「唔通要帶埋幾個翻譯去查案咩？」今次額外懸紅更是大笑話，尤其針對非華裔圈子，可見警隊是無從入手，他不諱言：「好多時拉咗幾個人頂檔，最後唔夠料冇告，不了了之，都唔知點樣反黑？」

警方負責反黑工作分三層，總人數約500人，第一層是總部的O記，處理跨總區黑社會問題，約有200人；第二層是五個總區反三合會行動組，俗稱「大黑」，港島、西九龍、東九龍、新界北及新界南，處理總區黑幫問題，每隊約有30人；第三層是各警區的反三合會行動組，俗稱環頭「細黑」，處理區內黑幫問題，層次較低，如童黨問題，每隊約有20人。

對於警方被指有「保護傘」，警黑勾結個案屢見不鮮，有意見建議取消反黑組，轉交重案組接手處理，並集中資源在O記。資深警官贊成說法，指O記人才凋零，近年超過一半人「過檔」國安處，又要花大量人力物力應付反修例案件。此外，截至去年底，警務處在2021至22年度有5,706個職位空缺，人手嚴重不足，坦言：「反黑組都無乜人，又無前線肯去，由幾年貨仔嘅幫辦仔帶，其實真係無乜用！」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，警隊與其投放資源在地區性反黑，可考慮取消反黑組，加強O記人力物力，集中資源人才成立針對南亞黑幫的專隊，對付新興的南亞兵團，以免追查黑幫案件線索零散，老鼠拉龜。政府長遠亦要解決假難民問題，尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。