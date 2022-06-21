海關揭夫婦洗黑錢4200萬港元　分別判囚30及45個月

海關調查1宗涉及跨國售賣冒牌手袋的案件時，揭發1對夫婦在7年間清洗4200萬港元黑錢。海關在2019年拘捕該對夫婦，控告2人合共4項洗黑錢罪，於區域法院經審訊後被裁定罪成。夫婦2人今天（21日）分別被判囚2年半及3年9個月。而海關亦已申請凍結夫婦約3500萬港元資產，將向法庭申請充公2人的資產。

2名被告依次是潘靜侃（妻）及陳小荣（夫），2人共面對3項洗黑錢罪，指他們在2009年至2016年，利用公司、個人及親友戶口清洗犯罪得益；而陳再獨自面對一項洗黑錢罪，指他於2011年至2015年，利用自己的戶口洗黑錢。海關指有關犯罪得益來自逾20個不同國家，涉及逾3000項交易，折合涉款約4200萬款項。今天潘被判囚2年半，被指是主犯的陳則被判囚3年9個月。

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏表示，海關歡迎有關裁決，相信裁決具阻嚇作用，清楚反映罪行的嚴重性，對不法分子具清晰指示，洗黑錢是嚴重罪行。她又強調海關會繼續嚴正執法，絕不姑息任何洗黑錢活動。她指出，海關財富調查科在調查今次案件遇到挑戰，包括涉及外國元素、跨國元素、以及錯綜複雜的資金流向，海關要花長時間追蹤犯罪得益，亦要與海外執法機構合作。此外，疫情影響致海外證人不能來港，要向法庭申請使用視像會議設施遙距作證。海關稍後會向法庭申請充公令，追討兩人犯罪得益。

案件編號 : DCCC 209/2020