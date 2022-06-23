4學生涉掉雜物落港鐵路軌　今年12.14受審

2019年11月12日香港多處有示威衝突，粉嶺一帶有人將鐵枝、單車、欄杆等雜物投擲在港鐵路軌，4名男學生因此被控危害鐵路乘客安全罪。案件今天（23日）在粉嶺裁判法院作審前覆核，控方預計會傳召約10名證人作供，辯方則除被告外，沒有其他證人。署理主任裁判官鄧少雄將案件定於12月14日開審，審期為8天，候審期間4人繼續准以原有條件保釋。

4名被告依次為黃如博（20歲）、梁佑銘（21歲）、郁浩倫（18歲）及余灝朗（20歲），全部報稱學生。他們被控意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置物品罪，以及危害鐵路乘客安全的交替控罪。控罪指他們於2019年11月12日，在粉嶺百和路33號嘉盛苑與新運路之間行人天橋，非法投擲鐵枝、單車及欄杆在上水及粉嶺港鐵站的鐵路之中，危及或意圖危害乘坐位於上水及粉嶺港鐵站的鐵路上車輛、或身處該鐵路上或附近的人的安全。

控方庭上指，預計會傳召8至10名證人出庭作供，大部分為警員，而辯方將會對4名被告於案發現場的招認及書面補錄口供有所爭議。辯方補充指，被告黃及余對警方於現場所檢獲的證物及證物鏈有爭議，包括一些衣物及一個紅色背囊。由於特別事項及一般事項較多，因此須要8天審期。

案件編號：FLCC 226/2022