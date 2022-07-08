大灣區航空7月23日首航曼谷　計劃今年營運新加坡等

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，於今年2月獲空運牌照局簽發牌照，104個航點有效期至2027年，可往返香港至內地、台灣、日本、南韓、泰國、馬來西亞、新加坡等地，當中48個為內地一、二線城市，佔近一半。好消息更接二連三，近日網上有消息指，其首航目的地將為曼谷，由本月23日開始，逢周六及三來回，暫時不設網上訂位，需要經旅行社訂套票，有機會係以非定期包機形式運行，至於個人套票金額則為8,888港元，必須2人同行，包大灣區航空來回曼谷機票 (未計燃油附加費及稅項)、7晚曼谷酒店及香港隔離酒店。

東瀛遊執行董事禤國全亦證實大灣區航空首航曼谷的消息，並指轄下旅行社除了8,888港元的自由行套票外，亦準備了一系列相關旅行團，每團人數介乎4至7人，遊走曼谷、華欣及芭堤雅的8天旅行團團費每位由10,399港元起，價錢不包回程返港之隔離酒店團費，亦不設隨團領隊，導遊於泰國當地接待。問及預期銷情，禤國全指由於本港市民已經很久沒有去旅行，相信會有不少捧場客，至於會否有「報復式」效應，他則表示有保留。他指始終現時本港仍有7天的隔離規定，故期望港府可有進一步放寬。

根據該航空公司以往公布，大灣區航空目前已引入2架波音客機，機組人員約40名，總員工人數逾百人。航空公司計劃今年開始營運新加坡、曼谷及布吉(普吉島)航線，同年內目標增至7架客機，預計2026年將有超過30架客機投入服務。