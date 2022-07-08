印度政府申請引渡文子星　港法院裁定越獄控罪屬可引渡

印度當局指在港落網的印度裔通緝犯文子星（Ramanjit Singh），涉嫌策劃恐怖活動、干犯協助或教唆逃離合法拘留、協助越獄、串謀發射火器、多次指使從香港匯款到印度協助劫獄及逃獄者、以及劫獄事件發生後的連串妨礙司法公正作為等罪行，要求把他引渡回印度受審。東區裁判法院在2019年裁定越獄並非可引渡罪行，只批准以文子星其餘18項表證成立的罪行引渡回印度受審。高等法院原訟庭於翌年推翻此判決，裁定越獄罪亦屬可引渡罪行，下令將引渡聆訊發還裁判法院重審。文子星就此判決向上訴庭上訴失敗，亦不獲批准到終審法院再申請上訴。案件自上月9日在東區裁判法院重新進行引渡聆訊，裁判官彭亮廷今天（8日）裁定其中2項越獄罪有足夠表面證據，可以引渡被告回國接受與該些控罪相關行為的審訊。

3項越獄罪指控33歲被告文子星，自2016年7月開始，在印度及香港策劃協助6名囚犯於同年11月27日在印度越獄。由於3項控罪基於同一樣的事實基礎作檢控，即使裁判官今天只裁定其中2罪表證成立，亦不影響將來在印度進行的審訊。裁判官提醒被告有權就引渡聆訊的裁決結果到高等法院提出上訴。代表印度政府的資深大律師華偉思則特別提出，若被告打算上訴，應與現正處理的酷刑聲請同步並行，以節省時間，避免延誤檢控。

案件編號：KCMP 139/2018