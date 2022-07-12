近半受訪少數族裔失業　網課資源不足子女難學習

第5波新冠肺炎疫情下，港府推出嚴厲的社交距離限制，失業率因而急升，少數族裔更是深受影響。香港融樂會進行調查，發現疫下少數族裔失業率接近50%。另外，許多少數族裔兒童，沒有足夠線上資源，致學習進度受阻，特別是中文學習問題。融樂會總幹事謝永齡博士表示，政府必須投放更多資源來確保少數族裔學生獲得網上學習的設備，否則其學習必受負面影響。

在2022年3月初至4月中旬，融樂會就少數族裔疫下需求進行調查後發現，在937名受訪者中，有14%人面對就業不足，失業率則達48.9%。在同年2月至4月期間，本港的失業率為5.4%，由此可見少數族裔失業率明顯偏高，近50%受訪的小數族裔更認為自已是因為第5波疫情而失業。調查亦發現，疫情下許多少數族裔家庭，面對失業需依賴過往積蓄維生，有受訪者表示「現時靠積蓄維生，但積蓄已經見底」。謝永齡指，受疫情重創的家庭要面對失業、靠積蓄維生的困境。而在疫情前，少數族裔往往因為無意識偏見和語言障礙，而更易被解僱、遭遇就業困難。

疫情下學校轉為「網課」，很多少數族裔學生亦面對學習問題，有43.4%受訪者表示需要「中文學習支援」。受訪者指，在停止面授期間，學校的課後支援和補習因而暫停。校園是少數族裔學生能「沉浸於中文語言環境的唯一機會」，停止「面授」，令補習計劃暫停，使他們學習進度落後。