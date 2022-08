容海恩與夫家恩怨一籮籮　曾與姑仔袁彌明隔空對罵

議員容海恩登報與家公袁弓夷脫離爺媳關係,實際上她與夫家的政治立場亦是南轅北轍,曾出現被「單打」,甚至與姑仔袁彌明隔空對罵。

容與丈夫袁彌昌一家的政治立場不一,袁的姐姐袁彌望、妹妹袁彌明及父親袁弓夷都屬民主派,故非第一次因政治立場出現爭吵。容在2016年加入新民黨,及後於該黨時任的政策總裁袁彌昌結婚,袁彌昌妹妹、人民力量前主席袁彌明的丈夫林雨陽在其社交網站貼文,指「You are what you choose. 老婆、朋友有得揀。其他親戚要揀時,請好好選擇。」在2019年,袁彌昌指自己發現於該黨主席葉劉淑儀意見不一,選擇離開新民黨。

及至2020年,容曾參加節目,袁彌明與容海恩隔空對罵。當時談及元朗721事件,袁彌明直言與容海恩「無嘢討論」,「企咗個邊就係是非不明,個良知係冇」;容則反駁指「我覺得佢都嘥氣,講咩良知,我冇良知咩,我覺得你嘅良知係錯,係咪先?各人有自己嘅良知,良知唔係電視機睇到呀嘛。」

其實袁彌昌早於2020年6月接受訪問時指出,他的家庭是香港政治光譜的縮影,談及《港區國安法》立法後,他父親的行動可能觸犯法例,他指父親發表「消滅共產黨」等言論,可能會令家庭不再容易團圓,形容是家中的悲劇,但會尊重父親的志願。