容海恩與夫家恩怨一籮籮　曾與姑仔袁彌明隔空對罵

議員容海恩登報與家公袁弓夷脫離爺媳關係，實際上她與夫家的政治立場亦是南轅北轍，曾出現被「單打」，甚至與姑仔袁彌明隔空對罵。

容與丈夫袁彌昌一家的政治立場不一，袁的姐姐袁彌望、妹妹袁彌明及父親袁弓夷都屬民主派，故非第一次因政治立場出現爭吵。容在2016年加入新民黨，及後於該黨時任的政策總裁袁彌昌結婚，袁彌昌妹妹、人民力量前主席袁彌明的丈夫林雨陽在其社交網站貼文，指「You are what you choose. 老婆、朋友有得揀。其他親戚要揀時，請好好選擇。」在2019年，袁彌昌指自己發現於該黨主席葉劉淑儀意見不一，選擇離開新民黨。

及至2020年，容曾參加節目，袁彌明與容海恩隔空對罵。當時談及元朗721事件，袁彌明直言與容海恩「無嘢討論」，「企咗個邊就係是非不明，個良知係冇」；容則反駁指「我覺得佢都嘥氣，講咩良知，我冇良知咩，我覺得你嘅良知係錯，係咪先？各人有自己嘅良知，良知唔係電視機睇到呀嘛。」

其實袁彌昌早於2020年6月接受訪問時指出，他的家庭是香港政治光譜的縮影，談及《港區國安法》立法後，他父親的行動可能觸犯法例，他指父親發表「消滅共產黨」等言論，可能會令家庭不再容易團圓，形容是家中的悲劇，但會尊重父親的志願。