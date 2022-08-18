山頂纜車本月27日重開　第6代新車載客　票價大增67%至1.2倍

第6代山頂纜車將於本月27日投入服務，中環纜車總站經翻新後室內候車室可容納1,300人，乘客候車時間將縮短超過70%。不過，新纜車投入服務後，票價將大增67%至1.2倍，成人來回票收88港元。

山頂纜車對上一次加價為2018年3月，成人單程收37港元，來回則收52港元；3至11歲小童、65歲或以上長者單程收14港元，來回收23港元。營運山頂纜車的香港上海大酒店有限公司昨公布第6代電車的營運消息時，宣布最新山頂纜車票價。成人單程新收費為62港元，增幅67.56%，來回新收費88港元，增幅69.23%；3至11歲小童、65歲或以上長者單程新收費31港元，增幅1.21倍，來回新收費44港元，增幅91.3%。但由第6代電車於本月27日首日服務當日至今年10月30日，營辦商將提供優惠票價，成人單程收47港元，來回則收66港元；3至11歲小童、65歲或以上長者單程收24港元，來回收33港元，但仍比暫停服務前的票價貴。

山頂纜車早前耗資7.99億港元的進行升級，包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以配合載客量更大的第6代纜車。擴建後的中環總站室內候車區可容納多達1,300人。月台和新纜車車廂地台的高度將會一致，方便殘疾人仕出入，而乘客候車時間亦會縮短超過70%。另外，中環纜車總站將引入新原素，門外將豎立由澳洲藝術家創作的逾10米高雕塑《無限之眼》，站內亦會以聲音及影像展示山頂纜車由1888年至2022年期間的車廂、動力及運作系統演變，介紹每個時期的纜車設計及運作模式；更會展出第一代山頂纜車複製品。