男學生黃大仙非法集結罪成判勞教　經上訴後獲撤銷定罪

2019年10月有市民上街抗議《禁蒙面法》，其中一名事發時年僅16歲的男生，被指在黃大仙對開參與集結，並用電筒照射警員，結果被捕。經審訊後，該男生被裁判官莫子聰裁定非法集結罪成，判入勞教中心。他及後就定罪提上訴，高院法官張慧玲今（23日）頒下判詞，認為不能排除他是貪玩，亦無法確定他是夥同別人犯案，故裁定他上訴得直，撤銷其定罪及判刑。

現年已17歲的麥姓上訴人被控於2019年10月7日，在黃大仙新光中心外參與非法集結。控方案情指，當晚8時至9時許，有示威者在新光中心對開堵路，警方到場處理。至晚上10時許，約100人在新光橋對開行人路聚集叫囂。警方拘捕多人，包括上訴人。警方片段顯示，上訴人首先是在吃東西，並無對警方作出任何行動，他的附近有1男1女用雷射筆不停射向警員。辯方並無爭議上訴人曾以白光手電筒照射警員。

法官於判詞指，考慮了上訴人一直的行為及他當時的年齡，不能排除他可能只是貪玩，因此向別人取得電筒後向警方照射。以本案的所有環境情況而言，其中一個合理的推論是上訴人獨斷獨行，他的行徑與他附近的1男1女無關。雖然上訴人以有相當強光度的電筒射向警方，或帶有挑釁性，甚或會擾亂秩序，但頂多只是顯示上訴人一‍人作出訂明行為，認為控方未能成功舉證，故裁定上訴得直，定罪及判刑均撤銷。

案件編號：HCMA 448/2021