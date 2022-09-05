8人涉2019年包圍深水埗警署　1男認暴動等2罪還押候懲

2019年8月有示威者在深水埗舉行「遍地開花放映會」，後來演變成包圍深水埗警署。接近凌晨時分，警方行動驅散示威者，多人被捕，其中5男3女事後被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今(5日）在區域法院開審，其中1男改口承認兩罪，須還押直至案件審結後處理判刑。其餘7名被告則否認控罪受審。案情提及當晚有重裝備示威者針對警署內的變電站，向設施投擲磚塊狀硬物。

被告顧嘉杰（25歲、廚師）承認暴動及在公眾地方管有攻擊性武器共2罪，案情指於2019年8月29日晚上10時許，深水埗警署外的行人天橋上聚集人群，而警署對開的欽州街上有約10人叫喊「反送中」口號、用雷射筆照向警員及佔據馬路。11時許，深水埗警署啟動防禦機制，警方舉藍旗警示及向聚集人群發出共6次警告，但群眾並不理會。期間有5名重裝備示威者從人群中走出，走到警署停車場閘門外，向警署內的變電站投擲磚塊狀硬物。及後警方展開驅散行動，顧隨人群逃跑時被警員制服，並被搜出雷射筆及口罩等物。

其餘7名被告，即學生張嘉棟（21歲）、報稱無業的田倬行（25歲）、報稱無業的冼穎聰（28歲）、學生鄺煒心（17歲）、女學生馬紫妍（16歲）、女學生姚珈瑜（16歲）及14歲女學生則否認暴動罪，冼及14歲女學生另否認一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪。控方開案陳詞中承接上述案發背景，指當晚自警署啟動防禦機制後，現場屬於非法集結。警方在驅散過程中，先後拘捕7名被告。有現場片段拍攝到7人的身影，指他們當晚戴上口罩，在警署附近的欽州街、基隆街一帶徘徊，並在警方行動時，跟隨其他示威者四散逃走。冼及14歲女學生另被指管有雷射筆。

案件編號：DCCC 109/2021