工業邨用地不獲續約　紙包盒回收廠指科技園憂阻高端發展

全港唯一處理雜紙、紙包盒的回收廠，位於元朗創新園的用地，不獲政府全資擁有的科技園公司續約，每日過千噸女雜紙恐無人回收只能堆填。港人日扔近1,600公噸為辦公室用紙、紙皮、報紙書刊「三紙」外的廢紙，但受內地與海外需求及限制下，紙包飲品盒、黏合膠膜的「雜紙」現時僅主要由「Mil Mill 喵坊」能處理，並製成再生紙漿，再出口至內地製造瓦通紙中的「芯紙」或廁紙筒，每日處理量能達60公噸。

喵坊聯合創辦人葉文琪指，他們於2018年向科技園公司入標以取得元朗工業邨用地，簽下3年租約。公司原本打算能夠續約多至少3年，並設定6年後為投資700萬元廠房的回本期；但去年僅獲續約1年至今年底，最近他們更被書面通知不再獲租用地，亦沒解釋原因，令他們大失預算。另一聯合創辦人及營運總監盧智聰表示，最近再與科技園代表商討租約時，口頭得知不獲續約的主因在於回收廠位於未來的「微電子中心」旁邊，科技園憂慮廠房「污糟」，影響該中心發展，未來亦會收回鄰近其他廠房用地。

盧智聰說，搬廠的過程與開新廠無異，若新地方較現在的細小，廠房規模需收縮，現有設備只能放棄，尤其轉設於工廠大廈之內，當初投資將付之流水。但盧表示，現時所找到的場地均未必適合做紙漿廠，例如工廈的電力供電量，難以滿足廠房需求，又說已預期最壞的情況，既未能覓得合適土地重建紙漿廠，紙包盒及雜紙將難再於本港處理，亦未能運往海外，只有棄於堆填區的出路。他強調至今仍望覓得長期土地，否則不敢再投放金錢發展環保事業，明言是次事件打擊其信心。環保諮詢委員會前主席林健枝表示，廠房原本處理海外各地均不接收、成為回收「盲點」的紙包盒及雜紙，又說「本來可以成為showcase(展示櫃)，教育公眾循環再造、回收」，卻因為土地問題而面臨困境，促請港府、科學園協助，令回收廠維持營運，否則再難令人有信心投資環保事業。

香港科技園公司回覆指，該公司與喵坊母企「資訊機密處理有限公司」所簽訂之短期租約已完結，會繼續協商其遷出時間，按需要再給予寬限期。創新及科技署則表示，沒有參與是次土地的招標和租約事宜。環保署則表示不知悉事件，會先了解再檢視需協助的地方。而「喵坊Mil Mill」能否使用其他政府用地重建廠房，環保署則指屯門環保園剩下兩幅合共約1.3公頃土地仍未出租，而18幅專供回收業的短期租約用地中將有3幅公開招標，會適時公布招標的時間表。該署又說一直與其他部門合作，尋找合適的短期租約用地，供回收業競投使用。