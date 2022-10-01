青少年被利用販毒毀前途　學者促軟硬兼施手法改善情況

本港毒品氾濫成災，販毒集團及黑幫份子不受疫情影響，依舊瘋狂出貨大賺「黑心錢」，聘用青少年及假難民販毒，自己隱居幕後以避刑責。無知的青少年為「搵快錢」，被不法分子利用販毒，前程從此盡毀，例如今年5月一名犯案時僅16歲的青年，因販運氯胺酮(俗稱K仔)被判囚逾9年，而上半年有145名10至20歲青少年涉及嚴重毒品罪行被捕。有學者對此現象感痛心，冀港府以加強教育及加重罰則等軟硬兼施手法，改善相關情況。

疫情下青少年多了時間在家，在網上認識到一些販毒集團或黑幫份子，被利誘販毒，負責管理、包裝及派送毒品，又着他們不用擔心，一旦被捕，因年紀還少，只是會警司警誡，不少青少年因而落疊，不法分子則在幕後「䟴䟴腳」等收錢。青少年心存僥倖被利用販毒，不少被捕且罪成，根據資料，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年有1,245人，當中近12%即145人涉及嚴重毒品罪行，其中9名年僅13至14歲男學童，被毒販利用販運「冰」毒、可卡因、K仔及大麻而被捕。

單是9月已發生多宗青少年涉販毒被捕，9月28日，一名15歲少年在上水被海關截查，在其攜帶行李箱內搜出670萬元「冰」毒，揭發少年為數千元報酬，淪黑幫「替死鬼」；9月13至15日，警方拘捕16人，涉有不法分子透過網上通訊平台吸引青少年販毒，當中6人未成年；9月5日，警方搜查油塘一工廈單位檢獲19萬元K仔及大麻，拘2人包括14歲女童；9月4日警方在油麻地截查一的士，揭發16歲少女身懷58包可卡因，查出有販毒集團利用通訊軟件操控未成年人士，於15日在沙田拘捕兩名成年男女。

青少年吸毒的問題亦備受關注，根據數字，21歲以下青少年被呈報吸毒人數已連續上升多時，直至近日公布的2022年上半年數字，才稍見回落。被呈報21歲以下青少年吸毒人數，2019年全年有479人，2020年升至607人，2021年增至873人；而今年上半年則有411人，較2021年同期551人，下降25%，最常吸食的毒品是大麻、可卡因和「K仔」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，經常被利用販毒的青少年及假難民，前者應軟硬兼施手法讓他們遠離毒品，包括加重判刑以增阻嚇力，加強宣傳教育關於毒品的禍害及相關法例，而學校社工及教員等亦應及早覺察有問題的學生，盡早介入，以防他們泥足深陷；後者當然是期望設禁閉營及遣送他們回原居地。

至於港府打擊毒品的力度，陳批評目前方法是捨難取易，集中掃蕩小型銷售點或打擊小量毒品派送，未有重點在源頭打擊，大拆家繼續販毒，他促請相關執法部門要打強情報搜集，揪出販毒集團及黑幫的幕後主使人。