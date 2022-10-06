原生植物有利蝴蝶生態 　山蒲桃一天吸引31種蝴蝶攝食

本港氣候宜人，郊外草木蒼翠，暖花盛放，吸引不少蝴蝶生活。環保團體綠色力量自2005年起進行「節氣觀蝶調查」，了解本地蝴蝶物種和數目與節氣的關係。綜合近10年調查結果（2012-2021年），總結出蝴蝶成蟲攝食花蜜模式，期內調查共錄得130種蝴蝶有攝食花蜜行為，攝食蜜源植物共140種，6成屬本地原生植物，當中最多蝴蝶物種攝食的原生植物頭三位為山蒲桃（Syzygium levinei）、簕欓花椒（Zanthoxylum avicennae）和水翁（Cleistocalyx nervosum），而最多蝴蝶攝食的外來植物三甲則為白花鬼針草（Bidens alba）、假連翹（Duranta erecta）及馬纓丹（Lantana camara）。然而，原生的山蒲桃一天內能吸引的蝴蝶物種，是外來品種白花鬼針草的2.5倍，惟很多郊野公園卻以外來植物為主，團體促當局應多加栽種原生植物，長遠提升本地生物多樣性。

綠色力量教育及項目經理游靜賢指，調查發現原生植物更能吸引不同種類的蝴蝶，然而現時當局不少種植項目仍以外來植物為主。而首三位原生植物均是花期較短，但每當開花即會吸引大量蝴蝶，如山蒲桃全年只有兩個月開花，但開花季節一日最多錄得31種蝴蝶攝食。相反，頭三位最多蝴蝶物種攝食的外來植物幾乎全年開花，當中白花鬼針草開花時一日最多亦只錄得12種蝴蝶攝食。大部分蝴蝶可同時會攝食多種植物的花蜜，包括原生和外來植物，原生蜜源植物對蝴蝶的吸引力較強。

游靜賢留意到近年郊野公園或市區公園均設立了不少「蝴蝶園」、「生態園」和「自然保育園地」，不少都以種植外來植物為主，由於這些外來植物幾乎全年開花，於是全年均有蝴蝶到訪，故令人誤會外來蜜源植物對蝴蝶更有幫助。原來，外來植物馬纓丹雖然吸引蝴蝶攝食，但已被國際保育聯盟（IUCN）評定為世界百大外來入侵種，絕對不宜種植。而一些外來植物的花蜜能吸引蝴蝶，但其葉片或果實都不太適合其他原生動物食用，對本地的生態價值有限。故她建議當局於同一地點種植不同花期的原生植物，以彌補原生植物花期短的問題，使花蜜無間斷供應，更有效促進本地蝴蝶生物多樣性。

她認為漁農自然護理署進行的「植林優化計劃」已著力種植原生喬木，當中如鴨腳木（Schefflera heptaphylla）和珊瑚樹（Viburnum odoratissimum）等均是非常吸引蝴蝶的蜜源植物，建議當局多加種植原生灌木和藤本蜜源植物，由於喬木、灌木和藤本植物高低不同，可以打造有層次又適合市民觀賞的園圃。藤本植物亦對蝴蝶具吸引力，缺葉藤（Bauhinia championii）開花時一天內最多錄得13種蝴蝶攝食，而這些植物具攀援特性，更可用於綠化牆壁和涼亭等；屬灌木的車輪梅（Rhaphiolepis indica）和鯽魚膽（Maesa perlarius），吸引蝴蝶之餘，果實亦吸引雀鳥食用，有助提升本地整體生態。