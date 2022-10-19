施政報告：研究發展大嶼山南部綠化地帶　作生態旅遊或康樂用途

政府今日(19日)發表的施政報告，提及體康發展。政府會增設休閒設施及項目，包括發展大嶼山南部生態旅遊，正積極研究發展大嶼山南部約1,000公頃「綠化地帶」土地作生態旅遊或康樂用途；及在香港島建造全長約60公里「活力環島長廊」，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑。明年起進行研究及設計並展開工程，於五年內完成駁通九成長廊。民政事務總署會於今年第四季在全港五區與團體合辦周末市集，催化多元本土經濟；食環署亦會參考經驗，於明年舉辦周末市集。

體育發展方面，為進一步推廣體育普及化，政府將與體育界、學校及商界攜手合作，推廣近年受青年人歡迎的「城市運動」項目，例如三人籃球、運動攀登、滑板等，亦會檢討全港運動會的競賽項目，讓更多不同年齡人士參與。文化體育及旅遊局會制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分階段提供約30項多元化康體設施，例如體育館、游泳池、運動場、公園等，包括在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以及在「北部都會區」建造大型體育康樂設施。

政府也會繼續推動體育專業化和產業化，包括加強支援合資格球會的訓練和比賽場地安排，並支持本地球會參與內地及區域性的大型賽事。另會推行為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，裝備他們退役後的發展。此外，當局優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少十項大型國際體育賽事在港舉行，推動香港成為國際體育盛事之都。