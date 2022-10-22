四分一港人抑鬱　學者促政府管控疫情

過去兩年多，面對新冠肺炎打擊，個人心理受到不同程度的困擾及影響。有調查發現，四分之一受訪者的抑鬱程度屬於中度至非常嚴重程度。學者認為政府、醫療團體、民間組織需要加強識別在社區有潛藏心理困擾的人士，加強及早預防的途徑，如加強公眾心理衞生講座、諮詢熱線、心理輔導人員的培訓、民間團體的朋輩輔導資源，而最重要是政府要有效管控疫情，視為解決這些困擾的基本方案。

香港樹仁大學社會工作系、香港理工大學專業及持續教育學院等在亞洲6個區，進行網上問卷調查，收集了1,539份有效問卷。香港樹仁大學社會工作系高級講師曾偉洪及臨床心理學家鄭健榮說，港人新冠肺炎的影響程度平均值為4.64分，較2021年4.94分為低，不過仍然有36.1%的受訪者表示新冠肺炎的負面影響為中度至極大影響。而經濟下滑的影響程度平均值為3.46分，較2021年3.28分略為上升，仍然有24.6%受訪者表示，經濟下滑的負面影響為中度至極大影響。

專家指出，疫情期間，很多社交隔離措施造成人與人之間的疏離，造成孤獨感。要改善人與人之間的情感孤獨感，需要更大同理心，明白身邊人的處境，在情感交流上與其他人更深的聯繫。本研究發現「自我關懷」是「孤獨感」與「精神健康」的中介變項，因此建議即使疫情仍然影響生活，但仍然可以透過自我關懷，善待自己去減低因疫情而影響的心理問題。