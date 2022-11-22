專營巴士公司申請加價　運輸及物流局：加幅約一至兩成

繼天星小輪及兩電公司提出申請加價後，專營巴士不排除會加入「加價潮」。運輸及物流局今晚(22日)回覆表示，各專營巴士公司面對營運成本上升，例如燃料和工資成本等，再加上新冠疫情早前對乘客量的影響，有關公司已於今年上半年起，陸續向政府提交加價申請，申請加幅大約一至兩成。

局方表示，正與運輸署按照既定程序審批有關申請，並會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。而根據現行的專營巴士票價調整安排，政府在評估票價調整時須考慮一籃子因素，包括自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動；未來成本、收益及回報的預測；營辦商需要得到合理的回報率；市民的接受程度及負擔能力；服務的質與量；以及可依據的票價調整幅度方程式的運算結果。

此外，政府已經豁免專營巴士使用政府隧道的收費，每間專營巴士公司須把所節省的隧道費開支存入其專用的基金帳目，即「專營巴士豁免隧道費基金」。當專營巴士公司申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵銷加幅，藉此降低乘客所需承擔的車費加幅。

九巴及龍運則回應指，已分別在2022年中及年初向政府申請調整票價，目前正等候政府回覆。由於過去疫情持續，載客量下跌，而以機場服務為主的龍運更錄得非常顯著的跌幅，加上油價持續高企，人力資源成本上漲，九巴及龍運正面對相當艱難的營運環境，並期望政府能盡快審批，以增加資源來應付持續上升的營運成本。