城巴發世盃告示　嚴查病假紙「射波」或即炒　網民斥恐嚇員工

卡塔爾世界盃近日正式開鑼，香港有不少球迷通宵達旦只為觀看直播賽事，欣賞一場又一場的激戰。今日(25日)網上討論區流傳一則城巴有關世界盃注意事項的告示，內容指城巴公司正密切監察濫用病假情況，並指每張病假紙均由經理級員工詳細審視。城巴又指，如發現濫用病假，將予以嚴厲處分，包括即時解僱。該告示隨即引起網民熱議，批評經理有何權力不承認由醫生發出的病假紙，又質疑此舉有恐嚇員工之嫌。

《東網》記者致電城巴了解事件，發言人指，公司每年亦發布不同類別告示，提醒員工注意安全等事宜，發布普通提醒的告示屬一般普遍情況，公司對上述事件沒有特別的回應。網民反問，經理級員工的病假申請由誰人來審核，又指「(經理)咁專業就去做醫生啦」。更有網民指，有城巴經理早上「唔見人」，被拍到去九巴門店排隊買巴士模型，事後更去人事部補交半日假紙。

有網民擔心「唔射波，疲勞駕駛，仲危險」，亦用網民引用劇集名句，「呢度唔係法庭，唔需要證據，我對眼就係證據」。城巴的世界盃注意事項亦有一則有關飲酒事宜，提醒員工上班前謹記滴酒不沾，又指公司正加強隨機酒精測試，如有發現酒後駕駛，將有嚴厲處分，也是包括即時解僱。