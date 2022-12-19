港大學者研究不含稀土鎂合金　減省成本兼保護環境

黃明欣指，鎂合金是目前最輕的負重金屬，柔韌度也高。(由港大提供)

機械工程與市民日常生活息息相關，例如用來製造火箭的鎂合金，現時亦會用來造手提電腦的外殼。今年「裘槎優秀科研者獎」得獎者、香港大學機械工程系教授黃明欣研究高性能金屬材料，他將運用相關獎項的資助，設計不含稀土元素的低成本、高強度以及高延展性的鎂合金材料，以減低對稀土元素的依賴。

黃表示，通常鋼的密度約為每立方厘米7.85克，紙的密度則約為每立方厘米1.2克，而鎂合金的密度僅約每立方厘米1.74克，所以鎂合金的特點是十分輕便。他舉例指，內地長征五號火箭運用很多鎂合金，令火箭重量十分輕盈，有助升空。不過，目前鎂合金主要以稀土混合鎂金屬製成，成本高，稀土亦屬罕有資源，不符合可持續發展方針。他又指，生產稀土會釋放有毒物質，推測每生產1000克的稀土，就會釋放大約2000克的有毒物質。他期望將鎂合金的材料的硬度提高約兩倍。

過去兩年多全球受新冠肺炎疫情影響，黃認為疫情對研究的影響很大，因為需要內地或新加坡等地的工程師來港幫忙做實驗，惟早前的隔離檢疫令部分境外工程師避免訪港，而部分儀器損壞亦因此而影響維修。他冀內地與香港盡快通關，亦希望當局協助製造業再工業化，藉此在本港找到合適的公司。