受訪青年稱觀看世界盃增運動時間　機構指較冇收看者多45分鐘

近年香港社會環境急速轉變，青年精神健康狀況備受關注，適逢世界盃熱潮，有機構進行獨立研究並於今日(20日)公布結果，發現不論在社交、運動及作息方面，曾收看今年世界盃的人士均有顯著影響，包括增加運動動機，平均每周運動時間較未有觀看者多近45分鐘。機構表示，鼓勵運動是改善焦慮狀況的方法之一。

為從社交、運動習慣及賭波行為等方面，了解觀看世界盃對青少年精神健康的影響，基督教香港信義會社會服務部上月28日至本月6日期間向8間中學發出問卷，成功收回1,702份。調查發現，觀看世界盃除有助提升運動動機外，期間因應賽事所延伸的後續話題等，亦促使受訪學生與家人及朋友的相處時間有所增加。不過調查亦發現，在精神健康評分出現異常的受訪者中，受焦慮影響佔最高的30.5%，其次分別為24%抑鬱及10.2%壓力。

調查發現表示會投注的受訪者當中，以低觀看率人士佔多數(71.7%)，近60%人的投注額亦只涉100港元或以下。機構相信，他們參與賭波主因較多與「娛樂消遣」或「支持愛隊」有關，故大眾不用過度顧慮推動運動或會觸發賭博成癮。助理總幹事竺永洪坦言，支持愛隊不一定要進行賭博，雖然投注參與率及金額不高，惟仍認為有需要教育。他鼓勵市民可改換方式，包括以購買波衫、認識球員、球隊歷史等形式支持。

機構建議，若家長發現子女有賭波行為，不應過分擔心上癮危機，應關心子女娛樂消遣的多元性，尤其是初中男生；而當子女有觀看運動比賽的時候，家長亦應多陪同觀看，藉此增加溝通，提升親子關係，甚或從觀看比賽的途中，激勵做運動動機，提升精神健康；至於若子女的情緒狀況出現不穩定，則宜尋找專業人士協助。