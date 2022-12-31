私家醫生獲分配新冠口服藥　向非港人處方每劑至少收6000元

新冠疫情爆發已3年，本港部分私家診所已獲兩款新冠口服藥，現時醫健通的系統上，有634名私家醫生透過衞生署分配口服藥，處方予有需要的患者服用。惟在與內地通關前夕，衞生署今發信通知登記有關私家醫生，提醒他們若向「非符合資格人士」處方有關藥物，需代為向病人收取有關藥物的費用，即每個療程劑量至少6,000港元。

政府早前宣布，為確保資源有效運用及提升應對能力，會優先為本港居民等「符合資格人士」的確診者，提供醫療服務及政府採購的藥物。但由於私營醫療機構亦可直接向有關藥廠，訂購帕克斯洛維德(Paxlovid)和莫納皮拉韋(Molnupiravir)兩款新冠口服藥，當局要求「非符合資格人士」，應直接在有關私營機構獲取治療及處方藥物。

衞生署今日提醒，如私家醫院和診所向「非符合資格人士」，處方透過由衞生署及醫管局分配的新冠口服藥物，需按機制代政府向病人收取指明定數額的藥物費用，即每個療程劑量逾6,000港元。而「符合資格人士」確診後，如有需要可透過私家醫生處方由政府提供的新冠口服藥物，不需就藥物繳付任何費用。