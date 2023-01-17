調查指6成人賀年聚餐食剩飯菜　樂餉社籲點餐注意分量勿浪費

農曆新年將至，傳統上會一家人聚首一堂吃飯聚餐送禮，但卻容易造成廚餘浪費食物。食物銀行樂餉社近日進行網上調查，發現有約40%人表示去年有吃不完的賀年食品；有約60%人曾在新年聚餐中食剩飯菜；以此推算，單是聚餐便有近2億港元的食物被浪費。樂餉社呼籲市民，點餐時需注意分量，應打包吃剩的食物，並適量採購賀年食品，避免造成浪費。

樂餉社於去年底透過網上問卷，訪問了550名香港市民。調查發現，77.9%受訪者有購買賀年食品的習慣，包括糕點、果仁和糖果等，當中有約40%人去年有吃剩賀年食品，主要原因是口味不合適和收到太多賀禮；有78.9%的人會把吃不完的賀年食品轉贈朋友，但仍有約30%人會選擇丟棄，僅有17.3%受訪者會向慈善團體捐出食物。

問卷亦提及市民新年期間的聚餐習慣，當中有84.7%人稱有新春聚餐的習慣，他們的人均消費更達2,570港元。儘管消費不菲，有超過65%人表示曾在新年聚餐中吃剩飯菜，主要是因為點餐時分量預算錯誤，和爲了迎合「年年有餘」的傳統。對於吃不完的飯菜，有約82.3%人會選擇打包，但仍有約10%人會直接丟棄剩餘食物。樂餉社按參與聚餐人數比例、聚餐花費金額，及丟棄剩菜比例推算，新春期間可能有近2億港元的賀年聚餐食物被送到堆填區。

樂餉社社區關係總監李冠芬表示，明白港人重視農曆新年和傳統，但擔心市民因此而對食物浪費的警覺性減少，認為廚餘量在疫情期間不跌反升，情況令人憂慮。樂餉社鼓勵市民挑選存放期較長的食品送禮，亦可及早轉贈慈善機構或身邊有需要的人；新年聚餐點菜時應先確定人數和各人的飲食喜好，避免烹煮過量和口味不合適等問題。樂餉社食物銀行歡迎市民捐贈麵食和超市禮券，例如捐贈在食用期限或最佳食用日期前兩2個月的食物，以便與基層市民共渡新春。