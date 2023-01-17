赤柱過渡屋「尚晉坊」接受申請　租金2515元起

港島南區首個過渡性房屋「尚晉坊」落成，即日(17日)起至2月20日接受第一輪入住申請。「尚晉坊」獲房屋局撥款支持，由非政府機構香港仔坊會營運。選址赤柱佳美道5號，改建自前聖公會赤柱小學校舍，提供40個過渡性房屋單位和附屬設施，總面積為14,155平方呎。香港仔坊會社會服務服務總監郭峯妮說，房屋問題嚴峻，期望透過可負擔的過渡性房屋，為公屋輪候者及居住條件惡劣的基層居民提供支援，紓解住屋壓力。

「尚晉坊」樓高3層，所有單位全新裝修，不設升降機。每個單位均配備獨立廁所浴室及煮食空間、分體式冷氣機、洗衣機、儲水式電熱水爐、雪櫃、廚櫃、抽氣扇、電陶爐等。項目更設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。

單位根據面積及住戶人數分為5大類別，1人單位約166平方呎，2人單位約223-264平方呎，3人單位約267-309平方呎，4-5人單位約445-480平方呎。另設適合1-2人居住的無障礙單位，面積為330平方呎。無障礙單位最少1名住戶須由醫生證明為長期室內倚靠輪椅活動的殘疾人士。單位租金由2,515至6,695港元。