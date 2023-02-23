牙醫騙關愛基金罪成後上訴　高院指無證據指存心欺詐判得直

年入逾300萬港元的牙醫，被指在2016年訛稱曾為1名老翁拔去4顆牙齒，以騙取關愛基金1600港元。涉案牙醫經審訊後於2021年被裁定欺詐罪成，被判入獄4星期，但獲准以10萬港元保釋等候上訴。他在本月初向高院原訟庭上訴，法官金貝理押後至今天（23日）頒下判詞，裁定他上訴得直撤銷定罪。法官指並無證據顯示上訴人是存心欺詐，不能排除其簽署申領款項表格時不知道內容有誤。

現年37歲的上訴人譚俊彥，被控於2016年3月22日，在一份呈交給關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室的申領款項表格中，作虛假申報，即指曾替病人梁偉拔掉4顆牙齒，以詐騙1600港元。梁事發時年逾70歲，他已在2019年去世。

法官於判詞指，上訴人的診所向關愛基金呈交的表格及相關資料，並未能顯示是否出於同一人的手筆，雖然那些資料和診所紀錄有不符，但並無證據顯示出當中有任何存心欺詐的意圖，亦無證據顯示是由上訴人把資料輸入。法官亦認為，不能排除上訴人在表格簽署時並不知道內容有誤。而且上訴人亦確實有為梁偉的牙齒做過檢查，及進行過相關治療，只是沒有在表格上提及。法官最終認為控方未能證明上訴人有存心欺詐的意圖，故裁定上訴得直。

案件編號：HCMA 262/2021