口罩店生意跌擬促銷谷銷量　訪港旅客稱人多時仍會戴罩

口罩與港人抗疫接近3年，期間不少人看見商機，轉行投身口罩生產商。惟港府公布明(3月1日)起解除限制，預料口罩商均會大受影響。《東網》今日(2月28日)採訪多間口罩專門店，有店員表示生意逐步下跌，料推出優惠清貨；另有旅客表示，訪港期間仍會選擇戴口罩，以保障自己健康。

在尖沙咀口罩專門店上班的胡小姐表示，自農曆新年後店內的生意都比較差，但不擔心口罩令取消會對生意造成太大影響，認為市民早已習慣戴口罩，大家都明白戴口能減少感染感冒。惟胡小姐續指，在對比疫情高峰期，店內的生意額已下跌一半，估計店主近日會進行促銷活房谷銷量。另一位於佐敦經營口罩連鎖店的負責人倫小姐指，暫未收到公司割價促銷通知，惟稱自疫情回落生意額已大減，現時每張購物單平均消費僅數十港元，而全面通關旅客增加對他們來說亦無大幫助。

剛從內地大連到港旅遊的孫先生與太太表示，將會在香港小住數天，並在口罩店了解口罩價錢。對於香港明天起取消口罩令，孫先生表示措施方便，因在內地已不用強制戴口罩，是次訪港亦只配合地帶備數個口罩更換。惟他指，訪港數天坐公共交通及人多地方時亦會配戴口罩，以保障健康。