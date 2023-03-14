打擊中介收錢搶快期　3.28起路試重考快期　改電腦抽籤分配

為打擊坊間有中介公司聲稱可收費幫助重考生「搶快期」，運輸署今日(14日)表示，重考生快期空缺由本月28日起將以電腦抽籤方式分配，取代現有先到先得的申請安排。由於預計抽籤機制推出後初期，可能有大量現有重考生登記參加抽籤，首輪抽籤的登記期會由3月28日至3月30日止，第一次抽籤將於3月31日舉行。此外，為應付路試需求，運輸署將同時在周六增加額外重考生考試時段，為期約6個月，並會適時檢視有關安排。

現時，如考生在應考路試時不及格，可以申請候試名單之末的考期或快期，以重考不及格的路試部分。由於快期主要是來自考生延期或暫時取消考期而騰出的空缺，因此數量十分有限，重考生應衡量個人情況，申請尾期或快期。

如合資格的重考生欲申請快期，在新抽籤機制下，他們須透過重考生快期預約服務網上系統或語音系統電話熱線登記抽籤。重考生可選擇登記參加一輪重考生快期抽籤，或連續參加由緊接登記日的下個工作天起計兩周內的抽籤。中籤重考生會收到電郵或短訊通知，並須於指定時間內揀選考期，以及在指定日期前繳交考試費用，以確定考期。如重考生登記的抽籤期已過而未有被抽中，可視乎個人需要再次登記抽籤。