港人票選15個旅遊體驗推介　點心成「美食之最」大澳漁村至靚美景

香港作為好客之都，市民最想向海外旅客推介哪些美食、景點呢﹖香港旅遊發展局上月就舉辦了「港人最強推薦清單」活動，由3萬名市民在3大範疇，即「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」，一齊票選投出合共15個旅遊體驗推介。

結果香港作為中外美食匯聚城市，富中國傳統特色的「點心」成為市民推介的美食之最，其次均是港人至愛，如絲襪奶茶、蛋撻、雞蛋仔，以及雲吞麵。而自然美景方面，首位就是有「香港威尼斯」美譽的大澳漁村，旅客在海鮮咸香四溢的街道上漫步，感受漁村風光，而其次推介則是元朗下白泥日落美景、屯門千島湖天然地勢等；至於最多人推介的鬧市一隅景點，就是尖沙咀的星光大道，其次為到黃大仙黃大仙祠求神問卜、以及旺角女人街、金魚街等街上檔販特色文化。

旅發局指市民在投選至愛旅遊體驗同時，亦分享了不少個人心水推介，除了山頂、主題樂園等必到景點，M+、香港故宮文化博物館及香港藝術館等藝文景點亦是不少「香港達人」的心頭好，期望與旅客一同開拓視野、體驗多元文化藝術。 而旅發展會透過網頁、社交平台及名人分享等方式，向全球旅客推介清單。而選中最多「最強推薦清單」選項的1,000名得獎者，明日(20日)起陸續接獲電郵通知，可於6月30日前到尖沙咀天星碼頭的旅發局旅客諮詢中心領獎。