美議員籲政府　制裁29名港區國安法指定法官

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周四（11日）建議，美國政府引用聯邦涉港法律，制裁至少29名《港區國安法》指定法官。

CECC報告認為，香港政府透過《港區國安法》刑事檢控打壓反對聲音，造成寒蟬效應。《港區國安法》構成平行法律體系，忽視陪審團和無罪推定等基本程序權利。報告列出29名參與審理國安案件的香港法官，要求美國引用聯邦《香港人權與民主法》和《香港自治法》制裁，回應他們侵蝕香港民主自由。

CECC同日就香港問題舉行聽證會，主席史密斯（Chris Smith）點名批評香港法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭偉健，損害香港法治和司法制度，認為有需要加以制裁。

報告列出29名《港區國安法》指定法官如下：陳仲衡、陳兆愷、陳嘉信、陳慶偉、陳廣池、鄭念慈、張舉能、周家明、朱芬齡、霍兆剛、香淑嫻、關淑馨、郭偉健、林文瀚、羅德泉、李運騰、彭偉昌、彭寶琴、潘兆初、李素蘭、李義、蘇惠德、蘇文隆、司徒敬、杜麗冰、謝沈智慧、胡雅文、嚴舜儀、楊振權。