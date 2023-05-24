大埔三門仔及劏雞井認可殯葬區　20個非法墳墓金塔等被移除

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署今(24日)在大埔三門仔認可殯葬區及劏雞井認可殯葬區內，就山邊非法殯葬個案採取執管行動。該區有37個未經批准的墳墓、金塔屋或金塔，當局已於3月張貼公告及通知，要求有關人士於4月17日前停止佔用政府土地，否則相關遺骸會被遷葬至沙嶺墳場，惟仍有20個墳墓等未有人認領，政府便展開遷葬行動，料需時3日移除。

當局續指，政府早前審視自試驗計劃所得的資料後，決定於2021年7月開始就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開跟進工作。政府將於下月推展行動，處理西貢大頭洲認可殯葬區內的非法殯葬個案，亦會進一步在其他認可殯葬區進行跟進工作，包括計劃於重陽節前於其他未經批准的墳墓、金塔屋、金塔張貼公告及通知，並加快執管程序，以期在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓等。

政府自2016年起於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，以及於認可殯葬區內的可用空間劃定新申請的墓地範圍，確保下葬地點皆位於殯葬區內。試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋了新界所有9個行政區域。