搗電話騙案集團拘5人包括大學生　涉16宗案金額達110萬元

深水埗執法人員於2022年7月至今年6月期間，接獲77宗電話騙案，受害人損失由2000至65萬港元不等，累計損失約680萬元。執法部門指出，騙徒主要向長者埋手犯案，假扮親友致電長者，稱電話號碼更改了，從而消除長者的戒心，數天後再次致電稱因被捕急需要保釋金，其後會有人上門收取金錢。人員根據情報分析及調查後，成功鎖定一個詐騙集團。集團分工仔細，成員共分為三層。上層的主腦控制所有收款程序及過程，甚至處理贓物等，中層為骨幹成員負責招攬及監視下層收款的成員。中層成員其後相約收款員，於隱蔽地方交收，例如商場洗手間，或公園附近，最後將款項轉交主腦，或以其他途經將錢存入指定戶口。

於今年5月31日，一名75歲婦人收到「假兒子」來電及訛稱被捕急需要保釋金，婦人信以為真，相約騙徒會面，交出約20萬港元。同日，騙徒再次致電婦人要求更多保釋金，婦人開始起疑心，通知家人揭發案件。執法人員於交收地點拘捕兩名分別21及29歲本地男子，經調查後相信二人涉及4宗電話騙案。4名受害人為63至82歲長者，共涉款44萬元。人員經調查後，鎖定一名匿藏於紅磡區酒店的集團主腦及一名骨幹成員的身份。於本周三(14日)，其中一名成員分別在黃大仙及香港仔犯案，其後前住將軍澳一間商場與一名骨幹成員交收犯罪得益，人員即場拘捕兩名分別20及22歲的中國籍男子，起獲5萬港元及5萬元人民幣現金，同時人員突擊搜查酒店房間，拘捕一名疑有黑幫背景的23歲主腦，檢獲逾3萬港元現金、大量未開封的電話卡。3人現被扣留調查。同日，人員成功聯絡兩名女受害人(80及85歲)。據了解，兩名受害人沒有報案，至人員破案後，通知其子女到場解釋，才得知墮入騙局。

5名被捕男子涉嫌「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」等罪被捕，人員相信他們涉嫌與16宗的「猜猜我是誰」案件有關，牽涉損失達共約110萬港元。行動中檢獲港幣現金約8萬港元及人民幣現金5萬元。在16宗案件中，最大一宗案件損失約20萬港元。被捕的人士包括集團主腦、骨幹成員及收取騙款成員。據悉，其中一名被捕的收款員為大學生，於今年6月放暑假，在網上求職時，被不法分子招攬犯案。