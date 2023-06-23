6成市民指貧富懸殊問題嚴重　最多人望改善公屋問題

本港貧富懸殊問題一直未能改善。香港中文大學的調查顯示，約6成市民認為貧富懸殊問題嚴重；僅1成多受訪者認為有改善。對未來前景方面，有近3成人憂慮未來5年本港貧富懸殊會更嚴重。同時有約4成人認為貧窮的成因是社會因素造成，例如制度不公等。有見及此，逾70%人期望港府在解決貧富懸殊方面需「做得更多」，最多人希望可更有效處理公營房屋問題，以解決貧富懸殊。

中大香港亞太研究所於上月17日至本月6日以電話訪問形式進行，訪問共722位滿18歲的市民。當中59.6%的受訪者認為，現時香港貧富懸殊情況嚴重，相關百分比較去年調查下降7.5個百分點，30.5%表示「一半半」，較去年上升4.2個百分點。另外，32.4%受訪者認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重，較去年調查大幅下降19.2個百分點，49.6%覺得情況差不多，較去年明顯上升12.6個百分點。對於未來5年貧富懸殊情況的估計，有38.8%受訪者認為將會和現時差不多，29%預料會更嚴重，21.4%則相信將有所改善。

調查同時發現，7.2%的受訪者表示，目前的家庭收入並不足夠應付日常開支，32.6%回答「僅僅足夠」，至於頗足夠或非常足夠，則分別有44.1%和11.7%。此外，當受訪者被問到，人們貧窮的原因，主要是因為個人因素，例如懶惰、出身低下階層；還是社會因素，譬如制度不公平、資源遭壟斷等造成時，41.1%回答社會因素，23.2%認為是個人因素，24.4%覺得兩者皆是，調查結果與去年比較相差不大。

有75.4%受訪者期望港府應「做更多」工作，僅11.7%則認為不需要改變，只有1.8%覺得可以做少些。50.8%受訪者希望當局應在公營房屋問題上「做更多」，47.3%選擇教育，40.2%認為是醫療。另外，有48.4%受訪者同意交多些稅來幫助貧窮人士，但亦有34.5%受訪者不同意。