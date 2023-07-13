建造業輸入勞工計劃　下周一起接受申請　配額上限1.2萬個

為應對建造業的人力需求，以推展各項基建工程，港府推出建造業輸入勞工計劃，在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許建造業輸入勞工。計劃下周一(17日)起接受申請，配額上限為1.2萬個。發展局明日(14日)為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。首輪申請期由7月17日至8月16日，以後會按季接受申請。審批程序會由申請期完結起計兩個月內完成。

發展局發言人指，建造業人力短缺預計會由現時1.5萬至2萬人，上升至2027年超過4萬人。政府需容許業界適度輸入勞工作為輔助措施，補充暫時短缺的勞工，避免因人力不足而令香港經濟及基建發展造成「瓶頸」。計劃會優先考慮合約價值不少於10億元的公營工程合約項目。合資格建造工程合約的總承建商可代表該公司或其分判商，申請輸入熟練工人和半熟練工人，以及技術人員和工地監督人員。輸入勞工必須為計劃下合資格工種/職位。

政府經考慮並接納由熟悉建造業的僱主、僱員及培訓機構代表組成的建造業議會「短期勞動力供應專責小組」及「建造業輸入勞工計劃諮詢委員會提出的建議後，確立了29個技術工人工種和18個技術員及工地督導人員職位為計劃下的合資格工種/職位。申請人需在提交輸入配額申請前4個月內，按上述條款及不低於工資中位數的薪金進行本地招聘，在確定未能在本地聘請足夠人手的情況下始能申請輸入勞工。

另外，申請人須為在香港居住的輸入勞工於指定地點提供住宿，除於其轄下的工地外，也可租用於元朗潭尾由社區隔離設施改裝而成的中央宿舍。政府現正為該隔離設施進行改建，加入宿舍所需的配套設施。負責管理宿舍的建造業議會正就相關營運及管理安排作準備，預期宿舍於10月投入服務。