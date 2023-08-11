黃金時代展覽暨高峰會今揭幕　展出多款智齡產品包括娃娃機械人

本港正面對人口高齡化問題，不少商家推出相關產品，以回應市場需求。其中，為推動人口老化為關注議題的黃金時代展覽會暨高峰會，今日(11日)起一連三日在灣仔會展舉行，現場設有130個展位，以展示智齡科技、健康產品和退休生活計劃等。

其中，有參展商設計娃娃機械人「金叵羅」，陪伴患有認知障礙的院舍長者，目標是藉此加強他們的社交能力和自我價值。負責人表示，「金叵羅」外表與真實的嬰兒相似，會眨眼和模仿嬰兒哭聲，長者可與機械人對話、照顧和模仿餵食，從而穩定長者的情緒和提升他們的說話能力；至今已經有20位院舍長者試用，效果良好。負責人又表示，護士會親自評估長者的狀態和看到機械人的反應，若長者表現抗拒便不會使用，同時亦不建議市民自行購買市面上的仿嬰兒玩具，使用前應向專業人士查詢。

勞工及福利局局長孫玉菡亦即席試用「金叵羅」娃娃機械人，模仿湊小朋友的情況。孫玉菡指出，縱言現時本港面對人口老化問題，惟指年長並不可怕，不代表沒生產，如運用好長者群體對香港有很多禆益；他續指，香港現時21%人口達65歲以上，對照顧好長者的需求大，政府所做的包括投放足夠資源，並找更多地方及人手以戈需求，當局此前在培育本地人或輸入外勞上都有相應工作。孫又指出，解決高齡化帶來的問題亦不止與香港有關，當香港解決問題後，他相信其他地方都會來香港取經。