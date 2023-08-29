調查指3成受訪SEN學童面對巨大學習壓力　兩成曾拒上學

9月1日是新學年，莘莘學子迎接久違的課堂，惟有特殊學習需要(SEN)的學童卻面對巨大的學習壓力。有調查發現逾3成SEN子女的家長指，因子女升讀小一而難以專注及容易發脾氣，更有近兩成SEN學童曾拒上學。機構建議小學及學前復康服務機構可為家長設立支援與互助小組，配合實境訓練，令他們更掌握如何教導子女做好情緒管理。

香港基督教服務處今年訪問了347名有特殊學習需要學童的家長，發現有關學童最常面對的困難包括未能冷靜解決分歧，有超過3成(34.3%)兒童因升小一而面對非常高的壓力，並有近2成(18.4%)因而拒絕上學。亦有36%受訪家長指，子女升小學帶來的照顧壓力非常高，27.1%人因而出現持續的睡眠問題。另外，調查亦訪問了158名有關專業人員，約6成人認為，學校投放在社交發展及情緒管理的教學時間不足。

在職媽媽雅賢分享6歲兒子朗朗的情況，屬自閉症譜系及發展遲緩的兒子，學前教育大多在疫情下渡過，欠缺實體課經驗，導致其社交情緒能力較弱。2022/23學年升小一的他，一直未能結識朋友，更曾因在校車上未能坐在原先安排的位置，與同學發生爭執，回家後委屈大哭。她形容在常人眼中一個普通的社交問題，對SEN兒童來說絕不簡單，盼在升小過程中更好地跟進他的社交情緒能力，便可讓孩子有一個更愉快的小學生活。

香港SEN中小學生在過去10年倍增至近6萬人，香港基督教服務處形容他們的需要不可忽視。服務處建議，為特殊學習需要兒童而設的升中適應課程中，應增加「社交發展」及「情緒管理」比例，以加強社交情緒訓練。另外，小學及學前復康服務機構亦可為家長設立支援與互助小組，配合實境訓練，令他們更掌握如何教導子女做好情緒管理，同時加強抗壓能力，促進家校合作。