升學新環境造成壓力　籲家長多陪伴多支持

新學期開始，學生要面對和處理適應期的壓力，包括同輩認同和學業成績等壓力。葵涌醫院高級臨床心理學家蘇玉芝表示，學生面對未知的恐懼，會感到緊張不安，最重要是辨識和應對壓力。她建議家長可陪伴和鼓勵孩子面對壓力，給予適當的支持。

蘇玉芝建議，開學前可以做好準備、強健體魄和設定目標，例如查看與學校相關的資訊，提早熟習校園，以紓緩不安情緒。若症狀已維持一段時間，久久不能紓緩，便須尋求專業人士協助，以及向身邊可信任的人傾訴。當孩子面對開學的轉變時，家長可擔當包容者的角色，協助子女培養適應力、壓力管理和應對技能，鼓勵孩子面對恐懼。家長亦須留意子女的壓力徵兆，例如身體症狀、情緒低落、焦慮和操守問題，及早與孩子溝通並教導子女紓緩壓力的方法。

家長亦會擔憂子女在學情況，蘇玉芝稱，父母盡量不要在子女面前表現出焦慮情緒，若有煩惱要向伴侶或朋友傾訴，避免把注意力集中在孩子身上，多照顧自己，使孩子安心上學。顧問護師陳潔萍提供抗壓小貼士，平日要多做呼吸練習，放鬆肌肉；和記錄情緒狀態，以便探索方法紓緩情緒。陳表示，若子女學習運用正確的方法解決問題，和了解壓力來源，並調節壓力，久而久之，孩子的抗壓能力便會提升。