港人北上意欲增　港府執迷「夜繽紛」

中港通關後，本港旅遊業復甦進度不如預期，港人北上數字一直高企，而內地訪港旅客數字則持續低位，而港人北上數字甚至較南下內地訪客多約兩倍。港府今日(3日)回應傳媒提問時表示，香港人很鍾意去旅行，有機會就外出是「很正常」。面對這個趨勢，指香港「夜繽紛」活動將會一個接一個，持續到明年初，多個政府部門會積極協調。

問及「夜繽紛」活動是否未能吸引港人留港，港府表示，香港人很「靈活」，很有方法，展現出「彈性、智慧、靈活度」，相信未來旅遊業會旺盛。夜市方面，檔口收入比預想中滿意、商場也加大消費，未來會推出更有特色活動，12月、明年1月也有一系列活動，包括3個海濱景點開始，每個區也可舉辦活動。當局希望努力令香港更有吸引力，所有和旅遊業有關都要「諗多啲橋」，也會開放考慮不同做法。

十一長假方面，假期首三日錄得46萬人次從各個口岸入境，多個活動如大坑舞火龍，海濱活動初步估計有10萬人次進場。由於已經5年未有舉辦煙花匯演，當局指煙花觀看人數突破，匯演亦順利舉行。康文署轄下17間博物館在10月1日免費開放，合共有6.3萬人次參觀，太空館1.1萬參觀人次創下單日歷史新高，15.4萬人入戲院打破過去十一假期人次紀錄。飲食界餐飲泊車優惠成功帶動氣氛，令香港匯聚「人氣、財氣」。