香港快運11月起停收旅行團訂票　旅業料機票成本增至少10%

香港快運下月起將不再做旅行團生意，本地旅行團訂票選擇勢減少，有機會影響團費上升！消息指，有旅行社近日接獲正式通知，廉價航空「香港快運」所有航點均不會再接受旅行團訂票，但未有解釋原因。有旅行社對決定感意外，指快運於疫情剛復常時常與眾多旅行社合作，現時卻「過橋抽板」，又估計旅行團成本會增至少10%。

消息人士向東網指出，旅行社曾與香港快運商討機票價格問題，期望於提升票價下能維持機位供應，但快運接洽人僅指公司已決定，但旅行社仍可選擇以「包機」的方式訂機位。他提到，旅行社均四出找替代航空公司的機位，舉例往返日本各地仍有香港航空、國泰、日本的航空公司等，惟獨部分航點只有香港快運營運，例如往返鹿兒島、四國高松，只能安排客人飛至大阪、熊本，再轉車前往。

有旅行社相信，報團人士的出行選擇會減少，例如出行的日子減少，而機票成本亦會受機位限制等而增加10%至20%。他又提到，於行業多年從未聽到航空公司有相似做法，過去各旅行社與該航空公司均合作無間，疫後亦開拓多條航線，不理解快運的決定。

旅議會總幹事楊淑芬亦確認，香港快運將在今年第4季起停收所有旅行社、所有航線團體機票。香港快運回應指，其作為本地唯一的低成本航空公司，會不時審視業務需要，並根據不同類型的客戶，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略以滿足不斷變化的市場需求，其目前與各大旅行社保持着不同類型的業務合作夥伴關係。