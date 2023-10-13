提升視疲勞關注　理工聯同樂敦創立護眼研究中心

港人長時間使用電子產品，機不離手，導致視疲勞問題日益普遍，香港理工大學及眼藥水品牌樂敦攜手成立護眼創新研究中心，並發布「倡導健康用眼，重視視疲勞標準化診療」倡議書。理大校長滕錦光指出，研究中心的眼科專家和科研人員團隊將進一步展開多地的研究與測試，並建立多地合作體系，研發眼部健康和護理技術，為市民提供完善的視疲勞醫療和護理方案。

現代人頻繁用眼，日常生活離不開電子產品。最近，在一項隨機街頭訪問中，受訪者表示每天至少花8小時觀看電子屏幕，甚至有人花長達15小時。長時間過度用眼會有可能引起眼睛的脹痛不適；部分人甚至會連帶感到頭痛，甚至失眠。樂敦護眼創新研究中心總監何明光表示：「在數碼轉型、智能化、節奏快的生活方式下，工作壓力大且長時間使用電子設備，導致視疲勞問題日益普遍，會嚴重影響生活質素和工作效率，然而，大多數人卻對此忽視了。

何續稱，視疲勞是由於長時間用眼而引起的眼睛疲勞和不適，已影響到全球20%-30%的兒童青少年和50%-80%的成年人，包括大學生和長期使用電腦的上班族。視疲勞問題的研究與解決迫在眉睫，開展高水平的研究至關重要。與理大合作推出視疲勞倡議，以「知」、「診」、「探」及「友」4大方面展開，旨在提升市民對於視疲勞的認知，建立並推廣全球統一的診療標準和多層次的診療體系，探索更多全新的預防方法和治療方案。