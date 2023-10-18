香港薪金3.8%增幅接近疫前　惟剔除凍薪後跑輸廣東省

香港浸會大學聯同華南理工大學等機構，聯合發布《2023粤港澳大灣區薪酬及福利調查》，結果發現，香港薪金調整幅度更接近2019年疫情前的增長水平，以介乎3.2%至3.8%薪金增幅領先其他地區。不過，在剔除凍薪機構後，廣東省各城市本年度的薪金實際調整加幅，則超越香港表現，增幅達4.4%至5%。

是次調查收集廣東省、香港及澳門共292間機構、去年7月至今年6月的數據，包括僱員實際及預測的薪酬調幅度、應屆畢業生入職薪金、獎勵計劃、僱員福利，以及薪酬及津貼分析等，涵蓋18.3萬位僱員。結果顯示，香港及澳門2023年度平均薪金調整幅度，明顯比前3年高，其中香港薪金調整幅度更接近2019年疫情前的增長水平，以介乎3.2%至3.8%的薪金增幅平跑贏其他地區，但剔除凍薪機構後，廣東省各城市實際調整加幅則超越香港，增幅達4.4%至5%。此外，本港大學畢業生平均起薪點較高，介乎1.6萬至2萬港元，當中以工程行業職起薪點最高，達20,950港元；澳門應屆大學畢業生起薪點介乎1.1萬至1.4萬元澳門幣；廣東省城市則由4,800至6,100元人民幣不等。

人事變動方面，本港受訪機構的平均僱員流失率介乎8.9%至26.4%，職級越高平均流失率越低；而「晉升及發展機會」及「薪酬」仍是今年離職的最主要原因，情況與去年相若。澳門的僱員平均流失率介乎8.9%至22.9%；廣東省城市的僱員流失率則為11.8%至20.4%。

研究團隊指，本港的薪酬增幅及人事變動等數據，仍受移民潮及勞動力不足等因素影響，不過在經理級或以上的高端人才薪金調整方面，香港領先優勢明顯。團隊續指，深圳、東莞的薪金調整增幅亦不可小覷，預測明年深圳、廣州的調整或將超過香港。團隊預測2024年度薪金調整加幅，本港各職級的整體調整加幅介乎3.5%至3.8%，剔除凍薪機構，整體預測加幅度介乎3.8%至4.1%；至於廣東省各城市的整體加幅介乎2.8%至2.9%，剔除凍薪機構，整體加幅預測介乎4.3%至4.5%。