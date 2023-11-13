照顧學前幼兒家長壓力大　認知行為治療介入助改善負面情緒

長期照顧學前幼兒的家長易壓力爆煲，有團體與大學發現，本港育有5歲或以下兒童的家長中，過半數人呈抑鬱症狀。研究指，及早識別問題家長，並透過「認知行為治療介入」，9成家長負面情緒得以改善。

協康會「幼兒駐校社工服務」與浸會大學社會工作系於去年2月至今年3月期間進行研究。首階段於32間由協康會駐校的幼稚園及4間本會學前康復服務單位，分析265名家長壓力情況，並開發「社會生態情緒韌性量表」（Social Ecological Resilience Scale），從多系統角度評估本地父母的情緒抗逆力。

研究次階段為330名有輕微或以上負面情緒症狀的家長，評估認知行為治療的有效性。結果發現，對比只有社工介入，有負面情緒的家長經過3個月的「認知行為治療介入」，改善家長情緒健康、親職壓力、家庭功能和學童困難程度等多方面均有所改善。

浸大社會工作系講座教授黃富強指，數據反映當家長負面情緒減少時，子女的情緒和行為困難也相應減低，這表明家長和子女在情緒健康方面的相關性。有效的介入策略不單協助家長增進情緒健康，也應能夠提升家長面對逆境的能力，從而間接提升子女的健康和福祉。情緒抗逆力建基於家長的情緒彈性、應對能力、善待自己、共通人性、家庭支援和社會支援六個範疇，讓他們有更多的個人和人際資源去面對各種困難，並能夠適應負面情緒和事件，當面對挑戰時仍能維持良好情緒健康。