虛擬保險網站大多無訂個資保留期　消委會促加強私隱政策披露

聲稱「有人幫、無人Sell」的虛擬保險平台日漸流行。消費者委員會檢視了4間持牌虛擬保險公司網站，發現個別網站界面的不算方便易用，而聊天機械人答非所問。大部分平台亦沒訂明個人資料保留期限。該會又指今年首11個月到9宗相關投訴，較去年同期3宗，增加2倍，促業界多花資源提升網站功能及加強私隱政策的披露，提升消費者對虛擬保險產品的信心和購買體驗。

消委會留意到4間虛擬保險公司中，全部都有提供醫療或危疾保障，當中有3間提供自願醫保標準計劃，提供保障額由10萬至1,000萬港元不等的人壽產品；另外2間提供其他保險產品，例如家居保障及寵物保險等。

4間公司虛擬保險投保程序均於網上進行，保泰人壽網站不設聊天機械人，有問題可直接與客戶服務職員線上對談。另外OneDegree的聊天機械人能辨別關鍵字詞及解答部分簡易問題，例如如何查詢索償進度等，但機械人所提供的答案與網頁資訊並無差異。安我保險的聊天機械人則未能有效辨識關鍵字詞，當消委會職員查詢電子錢包保障及家居保障的產品時，聊天機械人卻提供有關癌症保險的資訊，答非所問。

消委會在是次調查選取了3間有提供自願醫保標準計劃的公司，以一般消費者的角度體會其使用實況，指投保人需要提供的健康申報資料大致相同，例如過去1年內的吸煙及飲酒習慣等，然而，差異較顯著的是有關服用未經醫生處方之藥物的資料，眾安人壽沒有提問相關問題，安我保險則要求的披露年期為過去5年內。

身份認證方面，投保安我保險的自願醫保標準計劃時，投保人需要向保險公司提供香港身份證號碼，但毋須上載身份證明文件。而保泰人壽及眾安人壽則規定投保人須上載香港身份證副本。保泰人壽亦會要求投保人掃描香港身份證及拍攝一段自拍錄像，為索取最多身份證明資料的1間。若需要申請自願醫保的索償，有2間公司的客戶可於網上辦理相關手續，餘下1間的客戶則只可從網上下載申請表格，填妥後以電郵或郵寄的方式提交。

消費者如欲購買自願醫保，切勿以為標準計劃的保障範圍相近，保費亦必然相若。參考3間提供自願醫保的公司所列出的「標準保費表」，顯示同一年齡層的年度保費存在一定差異。較為顯著的是投保年齡為出生後15日的男性，年度保費相差約74%；女性方面，80歲人士的年度保費最多相差逾55%。

消委會又提醒，消費者在網上進行交易時應保持警惕，慎防假冒或虛假的銷售平台，以免落入詐騙案，亦應採取適當的措施保護個人資料安全和財務私隱，例如投保前先仔細審閱私隱政策。