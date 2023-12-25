大口環兒童醫院復辦派對　聖誕老人與病童歡度佳節

帶着打扮成聖誕老人的醫護人員向病童送上聖誕禮物。(李志湧攝)

患病兒童佳節未能出外過節，大口環根德公爵夫人兒童醫院在今日(25日)聖誕節正日復辦疫情後首個聖誕派對及巡遊，醫護人員化身聖誕老人等，與留院患病兒童慶祝聖誕，期望令病童對未來充滿希望。

大口環根德公爵夫人兒童醫院今早約11時變得熱鬧，30名留院病童齊齊坐在醫院門外參與聖誕派對。約150多名醫護人員及義工聯同狗醫生等，向病童及探訪的家屬大派聖誕禮物。醫院亦將多架車裝扮成聖誕車隊，帶着打扮成聖誕老人及天使的醫護人員及義工，送上聖誕祝福。

患有「新發難治性腦癇持續狀態」的16歲男童王家羿，身體長期抽搐，亦有認知困難。而過去3年疫情令身處內地的王母未能親身探望。王母期望兒子能有藥物變得更清醒，會認得自己及家人。13歲患有罕見遺傳疾病侏儒症的姜宇燊則剛完成延長肢體手術，聖誕願望是盡快拆除固定支架，出院回家並與朋友相聚。

籌備活動的呼吸科病房註冊護士周曉聰期望，活動能帶希望予患病兒童，令他們明白疾病不能蠶食其快樂，又說能夠以另一個身份與病人過聖誕倍感開心，希望病童們能對未來繼續滿懷希望。醫院亦會在疫後陸續安排更多戶外活動多病童，例如帶他們乘坐中環摩天輪。