誘姦13歲繼女53歲漢非法性交罪成　還押至明年2月判刑

中年漢涉當13歲繼女要求100港元買文具時，反要求「同佢玩」，並着繼女脫下衣服躺在床上與他性交才給錢。此後的2至3年間，又再發生類似事件，繼女最後向社工投訴。中年漢早前於高院否認強姦及非法性交等5罪，經審訊後由3男4女組成的陪審團，今（29日）經退庭商議約9小時後，裁定其中一項非法性交的交替控罪罪成，其餘4罪均罪名不成立。法官決定先提取事主的心理創傷報告及被告的心理報告，被告須還押至明年2月9日判刑。

以M.C.C.作代號的被告，現年53歲。他被控兩項強姦罪，及兩項交替性的與16歲以下女童非法性交罪，另被控一項非禮罪。案發於2019年至去年間，X當時介乎13至15歲，是次被裁定罪成的非法性交罪的涉案時間為2021年至去年3月間發生。

據內地出生的X指，生父與母親離婚後，母親在香港與被告結婚。2019年中，X與母親來港定居，並與被告同居於新界八鄉某單位。X指同年10月屋內只有她與被告，她要求被告給她100港元買文具，被告稱「要錢可以，同我玩啦」。被告在X洗澡後叫她進房，並脫去所有衣服，她因害怕遂自行關燈並躺在被告床上，X稱有叫被告先洗手及洗下體，並稱如不照做「咁就唔玩啦」。被告照做並先在X上方與她性交，X則提議她在被告上方。她稱整個過程約半小時，被告並無使用避孕套。她又稱其後發生過不多於10次類似事件。

據控方案情指，X印象最深刻的是其中一次，X想與同學出外，向被告索取300港元。被告表明若X不願意「玩」，他不會給錢。X在不情願下到被告的房間與他性交，並持續數分鐘。控方又指去年5月14日，當X正在洗碗，被告從後用下體頂X的臀部，令X腹部撞到洗碗盆。X於同月16日向學校老師和社工投訴，社工其後報案。被告於同日被捕，警誡下稱「我無強姦過佢」。

案件編號：HCCC 187/2022