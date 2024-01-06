新一期綠置居最快首季推售　面積逾600平方呎可間三房

消息稱，房委會最快今年首季推售新一期綠置居，共2,537個單位，其中包括於2027年入伙的長沙灣麗玥苑，擬以市值五二折定價，共提供2,359伙，售價在154萬至461萬港元之間。最大特色是首次有實用面積超過600平方呎、可分成三房的大單位，其中77伙面積達646平方呎。另外3個重售綠置居屋苑中，前年推售的油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑因折扣率調整，今次重售平均呎價比初售時高逾一成。

消息續稱，房委會檢視多期綠置居銷情後，認同綠表買家傾向選擇面積較大、地區較佳單位，故特意調整單位組合比例，情況許可下盡量增加大面積單位。翻查房委會資料，綠置居2016年10月起推出，至今多個屋苑中以新蒲崗景泰苑大單位實用面積494平方呎最高。

房委會在檢視多期綠置居銷售情況後，認同到綠表買家往往會選擇地段較好、面積較大的單位，因此刻意調整單位組合比例，在情況許可下嘗試盡量增加大面積單位。據了解，麗玥苑是參考2023年11月鄰近私人和其他資助出售房屋項目在公開市場成交資料訂定十足市值價，再以市值五二折定價，平均呎價6,470港元。

以「入場費」最低154萬港元計算，合資格準買家只需支付樓價5%作首期，約7.7萬港元即有望「上車」。而461萬港元售價的單位亦是綠置居推出以來最貴的「樓王」單位。消息又透露，新一期綠置居於今年第二季攪珠決定揀樓次序，第三或第四季開始揀樓，房委會將預留700個名額予「家有長者」綠表家庭申請者，以及200個名額予綠表一人申請者。

此外，去年10月《施政報告》提出兩項涉及房委會推行的鼓勵生育措施，據了解，房委會資助房屋小組下周四(11日)將開會審議計劃細節，其中「家有初生優先選樓計劃」將於「居屋計劃2024」實施。消息指，該期居屋將預留佔總數約四成單位，供「家有長者」及「家有初生」兩類合資格家庭揀選，而「家有初生」合資格家庭本身亦有正常申請號碼，有需要可按原有次序揀樓。

消息稱，房委會將讓有未滿3歲嬰兒的家庭抽籤及優先選樓，直至該子女年滿3歲；每次出售居屋及綠置居，「家有初生」家庭可與「家有長者」家庭同享優先揀樓資格，合共單位配額為40%。