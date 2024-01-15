消委會檢40益生菌產品　60%無標清所含菌屬　2款含糞腸球菌

益生菌被指有助腸胃健康，改善腹瀉等情況等，愈來愈多都市人服用益生菌保健品，但「益生菌未必有益」，消費者委員會檢視40款益生菌產品，發現有2款樣本標示含安全性有待確認、不建議作為益生菌供人類使用的糞腸球菌；亦發現60%樣本沒有清楚標示其菌屬、菌種和菌株及/或其數量，其中1款樣本更完全沒有標示相關益生菌的資料，不符國際自願性行業標籤指南的要求，消費者難以作出知情選擇。

益生菌為微生物，有助維持腸道內「好菌」、「有害菌」和「條件菌」不同菌群的平衡，每款益生菌的名稱可解構為菌屬、菌種及菌株。40款益生菌膳食補充劑中，消委會指逾90%樣本(36款)標示含乳酸桿菌，逾80%(33款)標示含雙歧桿菌，聲稱可改善消化、加速腸道蠕動。

不過，有「PicoLabb」反「Procalun」樣本標示含糞腸球菌。根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作組評估，糞腸球菌和屎腸球菌是屬於腸球菌屬的常見益生菌，但由於這兩種菌株較不穩定，容易被污染或有變成致病菌的風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，因此不建議作為益生菌供人類使用。

消委會另指40樣本中，只有15款樣本在包裝上清楚標示所有益生菌菌株，1款只標示菌株編號，3款只標示菌屬，更有1款完全沒有標示相關益生菌的資料，只在成分表中以「本地大學研發綜合益生菌」取代，消費者無從分辨正服用甚麼菌，標示資料並不理想。

該會又說，有20款聲稱為兒童專用或適合兒童食用，但剛出生的嬰兒，腸胃道的吸收功能和免疫功能還未成熟發展，並不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品(包括益生菌)。FDA去年9月曾發表警告，指有早產嬰兒服用益生菌配方後患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。

消委會促請港府，參考國際行業標準或地區法例，訂下膳食補充劑的相關標準或法例，消費者則應諮詢醫生和專業人士，按身體狀況和需要而選擇合適的益生菌。

「PicoLabb」代理商表示該產品經3年發酵而成，以確保其高活性成分，亦向消委會提供相關的純度認證和安全測試報告。消委會未有列出其他廠商回應。